Бейонсе обвинили в росте инфляции в Швеции

В мае поп-звезда начала свой мировой тур "Ренессанс" в столице Швеции Стокгольме. В этот период вырос спрос на бронирование номеров гостиниц и ресторанов, что отразилось на экономике страны, сообщает Zakon.kz.



Экономисты прогнозировали, что в мае инфляция снизится более чем на 1% и составит около 9,4%. Вместо этого, как утверждается, из-за гастролей Бейонсе, она снизилась только до 9,7%.



В отчете шведского правительства об инфляции сообщается, что на уровень инфляции повлияли цены в гостиницах и ресторанах, которые выросли на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а также цены на "рекреационные услуги", которые включают в себя билеты на концерты.



Экономист Danske Bank Майкл Грен выразил уверенность в том, что американская звезда способствовала скачку цен на гостиницы, и что она также может быть причиной неожиданно сильного роста цен на отдых.