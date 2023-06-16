Власти Китая решат проблему ухода за пожилыми людьми с помощью миллионов роботов

Власти Китая нашли решение проблем ухода за пожилыми людьми и нехватки медицинских и социальных работников в производстве миллионов роботов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sixth Tone.



Согласно национальным стандартам Китая, в учреждениях по уходу за пожилыми людьми на четырех проживающих должен приходиться один работник по уходу. Но в настоящее время всего 320 тысяч человек обслуживают 8,1 миллиона жителей домов престарелых.



В КНР надеются, что новые технологии помогут разрешить сложную ситуацию. Китайские IT-гиганты уже начали создавать роботов с искусственным интеллектом. Компаньоны для пожилых умеют распевать революционные песни времен Мао Цзедуна, общаться, а также участвовать в реабилитации и показывать кино.



Также китайское правительство поощряет распространение среди пожилых людей умной техники. Речь идет о часах, отслеживающих показатели здоровья и напоминающих о приеме лекарств, а также умных планшетах, которые могут использоваться для записи на прием к врачу, доступа к сводкам погоды и играм.



Аналитики прогнозируют, что рынок социальных технологий взорвется в течение следующего десятилетия, поскольку китайские власти увеличивают финансирование, разрабатывают новые продукты и меняются модели потребления.



Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Согласно ведомственным данным, число жителей Китая снизилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч человек меньше, чем в конце 2021 года.



Около 15 процентов (209,78 миллиона) населения — граждане старше 65 лет. Число людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составило 875,56 миллиона — около 62 процентов от общей численности.