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В США на видео сняли момент попадания молнии в человека

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 19:17
В США на видео сняли момент попадания молнии в человека
Скриншот с видео
Невероятные и ужасающие кадры сняла домашняя система безопасности. На видео запечатлен момент, когда в человека ударила молния на футбольном поле в Нью-Джерси, сообщает Zakon.kz.

39-летний Эрик Баумгартнер был на поле в Вудбридж Тауншип, когда разразилась гроза. Он хотел закончить работу до начала дождя, сообщает CBS New York.

В один момент молния поразила мужчину.

Свидетель происшествия, офицер полиции МакПартланд, выходил с работы в соседней средней школе, когда увидел удар молнии.

"Я был в машине и увидел очень большой разряд молнии, и, знаете, я сказал себе: "Ого, кажется, это было очень близко", - рассказал офицер полиции МакПартланд

Полицейский направился к полю и начал делать мужчине массаж сердца.

"Мы смогли увидеть, что на его руках появились следы ожогов, так мы смогли определить, что произошло, и поняли, что ему нужно просто начать делать массаж сердца, чтобы оно снова заработало", - сообщил офицер полиции МакПартланд

Полицейский рассказал, что Баумгартнер начал медленно приходить в себя, пока его увозили в больницу на машине скорой помощи. Все это время офицеры пытались поговорить с ним.

По словам друга пострадавшего Рэя Делимана, Баумгартнер ничего не помнит о самом ударе.

"Он помнит, что выполнял свою работу, а потом помнит, что очнулся в машине скорой помощи и понятия не имел, что произошло. Ты никогда не знаешь, пока не наступит твоя очередь. Мы просто надеемся, что он выкарабкается, потому что он нужен нам здесь, он хороший парень", - заключил Рэй Делиман

По данным Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований, ежегодно в США от ударов молнии погибает около 20 человек. Кроме того, сотни других людей получают травмы в результате таких погодных явлений.



Источник: zakon.kz
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