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Число жертв отравления сидром выросло в России

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Число жертв отравления сидром выросло в России
Фото: zakon.kz
В России увеличилось количество людей, отравившихся суррогатным напитком "Мистер Сидр", сообщает Zakon.kz.

По последним данным, 36 человек скончались после употребления суррогатного напитка сидр в различных регионах России. Всего жертвами отравления стали 106 россиян, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает RT.

6 июня стало известно, что 33 человека в разных регионах России отравились разливным напитком сидр. Как оказалось, кустарно его производит житель Самарской области, затем поставлял в продажу. Известно, что отравление суррогатом получили жители в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии.

В Казахстане санврачи приняли решение изъять напиток из продажи из-за угрозы отравления. Однако позже выяснилось, что сидр под такой торговой маркой в Казахстан не ввозили.


Источник: zakon.kz
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