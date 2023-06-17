Число жертв отравления сидром выросло в России

В России увеличилось количество людей, отравившихся суррогатным напитком "Мистер Сидр", сообщает Zakon.kz.



По последним данным, 36 человек скончались после употребления суррогатного напитка сидр в различных регионах России. Всего жертвами отравления стали 106 россиян, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает RT.



6 июня стало известно, что 33 человека в разных регионах России отравились разливным напитком сидр. Как оказалось, кустарно его производит житель Самарской области, затем поставлял в продажу. Известно, что отравление суррогатом получили жители в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии.



В Казахстане санврачи приняли решение изъять напиток из продажи из-за угрозы отравления. Однако позже выяснилось, что сидр под такой торговой маркой в Казахстан не ввозили.

