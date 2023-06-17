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Власти Таиланда предупредили туристов о смертельной опасности

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Власти Таиланда предупредили туристов о смертельной опасности
Фото: style.rbc.ru
Серьезную тревогу в связи с резким ростом случаев заболевания лихорадкой денге выразило Бюро эпидемиологии Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) в Таиланде. Согласно последним данным, число заражений, зафиксированных на 7 июня 2023 года, составляет на 500 процентов больше, чем в прошлом году за то же время. В связи с этим тайские власти попросили туристов соблюдать меры осторожности на отдыхе, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Тourprom.

Самая высокая за трехлетний период эпидемия денге в стране обеспокоила чиновников здравоохранения в Таиланде. По данным DDC, наибольшее количество заражений было зарегистрировано на популярных туристических локациях: Бангкок, Трат, Нан, Чантабури, Районг и Мае Хонг. В общем, в этом году выявлено 19 503 случая заражения денге.

Опасность заболевания усугубляется увеличением числа смертей. На текущий момент власти знают о 17 летальных случаях. В прошлом году за тот же период времени в Таиланде было зарегистрировано всего три смерти от этой лихорадки.

Эксперты Министерства здравоохранения предупредили о том, что рост заболеваемости тропической лихорадкой денге продолжится во время сезона дождей - с июня по август, и только в сентябре можно ожидать снижение заболеваемости.

В свете угрозы эпидемии денге в Таиланде путешественникам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, такие как использование репеллентов от комаров, ношение защитной одежды и посещение мест, где обеспечена надежная система борьбы с насекомыми.

Ранее казахстанец подхватил лихорадку денге после укуса комара в Таиланде.

Лихорадка денге (костоломная лихорадка) - это опасное заболевание, вызываемое вирусом, который передается через укусы комаров. Инкубационный период может составлять до двух недель, а само заболевание обычно проходит менее недели. Симптомы денге включают лихорадку, головную боль, тошноту, рвоту, сыпь, боли в мышцах и суставах, а также небольшие кровотечения. Однако тяжелая форма может развиться за несколько часов и требовать срочной медицинской помощи, включая госпитализацию. В случаях, когда заражение принимает тяжелую форму, возможны кровотечения, шок, сопровождающийся серьезным понижением кровяного давления, отказ органов и даже смерть.


Источник: Tengritravel.kz
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