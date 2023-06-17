Лесные пожары охватили бывшие военные полигоны в Германии

В Германии из-за продолжающейся несколько недель засухи горят леса на бывших военных полигонах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания горело в общей сложности около 145 гектаров леса. Жителей одной из деревень пришлось на время эвакуировать.



Положение осложняли боеприпасы времен Второй мировой войны на заброшенных полигонах. Чтобы локализовать один из очагов возгорания, пришлось использовать танк бундесвера. Сейчас ситуация улучшилась.



На полигоне, расположенном к югу от Берлина в федеральной земле Бранденбург, ситуация все еще остается опасной. К началу недели огонь здесь несколько утих, однако затем пламя разгорелось с новой силой. Пожар охватывает 733 гектара леса. Власти надеются, что победить пламя поможет дождь, или огонь "выдохнется" сам.