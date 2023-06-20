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В Атлантическом океане пропал аппарат с туристами, доставлявший их к "Титанику"

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 08:50
В Атлантическом океане пропал аппарат с туристами, доставлявший их к "Титанику"
Фото: CC0 / NOAA/IFE/URI /
В Атлантическом океане пропала связь с подводным аппаратом, который доставлял туристов на глубину для осмотра останков "Титаника", передает Ten gritravel.kz со ссылкой на Fox News.

Береговая охрана сообщает, что на борту пропавшего аппарата находятся пять человек, включая одного члена экипажа. Среди туристов, по предварительной информации, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и еще три крупных бизнесмена.

В настоящее время ведутся поиски аппарата с воздуха. Спасатели надеются, что он всплывет, так как запрограммирован подниматься на поверхность воды в случае технических неполадок.

Также есть предположение, что субмарина застряла среди обломков корабля. У экипажа осталось кислорода примерно на 60 часов.

По данным издания, OceanGate берет с туристов 250 тысяч долларов за место в их экспедициях к обломкам "Титаника", которые находятся на глубине 3800 метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде.

Компания еще не прокомментировала исчезновение аппарата с людьми.


Источник: Tengritravel.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • sergeiK71
 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:46
250косарей за VIP погребение.
Ну не знаааю. Я лучше по старинке в гробу.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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