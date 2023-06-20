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Швейцария приняла закон о нулевых выбросах в климат на фоне потери трети ледников

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Швейцария приняла закон о нулевых выбросах в климат на фоне потери трети ледников
Фото: projecteducation.ru
Избиратели в Швейцарии приняли новый закон о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году после того, как ледники в Швейцарских Альпах потеряли треть своего объема за два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Климатический закон, который позволит сократить зависимость от импорта нефти и газа и перевести страну на возобновляемые источники, приняли на референдуме в воскресенье, 18 июня. "За" проголосовали 59,1% избирателей, сообщает UPI.

Ведущий швейцарский гляциолог (ученый по природным льдам, – прим.) Маттиас Хусс, изучавший отступление ледников в Альпах, заявил, что аргументы климатологов были услышаны.

"Население Швейцарии подает сильный сигнал: Закон о приведении страны к нулевому уровню выбросов был принят! То, что началось с инициативы о ледниках несколько лет назад, теперь подошло к концу", - сообщил Маттиас Хусс.

Второй референдум о введении глобального минимального налога в размере 15% для транснациональных корпораций выиграл с большим перевесом, набрав более 78% голосов.

В выборах приняли участие около 42% граждан Швейцарии, при этом почти все основные партии страны поддержали новый климатический закон, за исключением правой Швейцарской народной партии.

Швейцария, которая является одной из самых богатых стран мира, в настоящее время импортирует около трех четвертей своей нефти и природного газа.

Критики утверждают, что закон приведет к росту цен на энергию и не дает никакой информации или указаний о том, откуда будет поступать экологически чистое электричество.

"К 2050 году потребление электроэнергии в стране вырастет с 62 тераватт-часов до 90. Потенциал дополнительных гидроэлектростанций в Швейцарии практически равен нулю... а наши солнечные и ветровые мощности позорно малы", - отметил исполнительный директор крупнейшего в Швейцарии производителя электроэнергии "Axpo" Кристоф Бранд.

Для достижения энергетических целей до 2050 года необходимо построить 80 квадратных километров солнечных панелей.

Но швейцарские энергетические компании настроены скептически, утверждая, что законы страны о планировании будут препятствовать любому прогрессу. В то время как в большинстве стран центральное правительство имеет право перечить местным властям, Швейцария позволяет отдельным лицам или группам блокировать или задерживать проекты.
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Источник: Zakon.kz
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