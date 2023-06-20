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"Дверь открылась в полете": самолет с музыкантами совершил аварийную посадку

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 17:04
"Дверь открылась в полете": самолет с музыкантами совершил аварийную посадку
Фото: tengrinews.kz
Полет бразильской группы чуть не обернулся катастрофой, после того как дверь самолета распахнулась в небе вскоре после взлета, передает Tengritravel со ссылкой на NewYorkPost.

Инцидент произошел через 30 минут после того, как самолет вылетел из Сан-Луиса в Сальвадор. На борту находилась группа бразильского певца и автора песен Тьерри. Музыканты возвращались домой после очередного успешного концерта. Как сообщает NewYorkPost, самого фронтмена в самолете не было, так как он улетел другим рейсом раньше своих товарищей по группе.

Неожиданно для всех в самолете открылся фюзеляж. Ближе всего к проему сидел барабанщик, который снял происходящее на телефон. Ролик с происшествием попал в сеть и не на шутку напугал пользователей Twitter. Судя по кадрам, сами музыканты сохраняли удивительное спокойствие, сидя в кабине с широко открытой дверью.

Столкнувшись с потенциальной катастрофой, пилот решил развернуть полет и совершить аварийную посадку в аэропорту Уго да Кунья Мачадо в Сан-Луисе.

Сразу после прибытия на борт поднялись медики и проверили пассажиров, которые, к счастью, не пострадали. Группа вернулась в отель, а власти начали расследование произошедшего. Причина случившегося пока неизвестна. Чего не скажешь о недавнем инциденте на борту авиакомпании Jeju Air. Пассажир самолета, летевшего из филлипинского Себу в южнокорейский Инчхон, попытался во время полета открыть двери самолета.


Источник: Tengritravel.kz
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