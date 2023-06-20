CNN: Хантер Байден признает себя виновным по федеральным обвинениям

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признает себя виновным по трем федеральным обвинениям, заявило во министерство юстиции страны в судебном документе, сообщает Zakon.kz.



По сведениям телеканала CNN, согласно заявлению, поданному в федеральный суд штата Делавэр, Байден-младший будет признан виновным в двух нарушениях по делу о федеральных налогах и одном обвинении, связанном с хранением оружия.



Как ожидается, Хантер Байден позднее появится в суде штата, где и признает себя виновным по данным правонарушениям.



Ранее, еще будучи президентом США, Трамп обвинял СМИ в "замалчивании возможной причастности Байдена к коррупции". Он не раз говорил, что сын Байдена Хантер якобы получал выплаты из-за рубежа.

