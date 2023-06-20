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CNN: Хантер Байден признает себя виновным по федеральным обвинениям

Просмотров:479 Опубликовано: 20-06-2023, 20:10
CNN: Хантер Байден признает себя виновным по федеральным обвинениям
Фото: wikimedia
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признает себя виновным по трем федеральным обвинениям, заявило во министерство юстиции страны в судебном документе, сообщает Zakon.kz.

По сведениям телеканала CNN, согласно заявлению, поданному в федеральный суд штата Делавэр, Байден-младший будет признан виновным в двух нарушениях по делу о федеральных налогах и одном обвинении, связанном с хранением оружия.

Как ожидается, Хантер Байден позднее появится в суде штата, где и признает себя виновным по данным правонарушениям.

Ранее, еще будучи президентом США, Трамп обвинял СМИ в "замалчивании возможной причастности Байдена к коррупции". Он не раз говорил, что сын Байдена Хантер якобы получал выплаты из-за рубежа.


Источник: zakon.kz
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