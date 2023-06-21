Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Заявление президента Джо Байдена в отношении председателя КНР прозвучало всего через день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, сообщает Zakon.kz.



Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.



Байден выступил на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Глава Белого дома также сказал, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса.



"Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что он там находился. Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося. Он не должен был попасть туда, куда попал. Он сбился с курса", - сказал Джо Байден.



Ранее Байден уже высказывал подобные предположения. 17 июня он сообщил журналистам из пресс-пула Белого дома, что руководство КНР, по его мнению, не знало, "где аэростат находился, что в нем было и что происходило". Тогда же он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.



Кроме того, в понедельник, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 18-19 июня, Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина "находятся на правильном пути".