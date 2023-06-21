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В Узбекистане разрешат вывешивать флаг в домах и на машинах

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 15:12
В Узбекистане разрешат вывешивать флаг в домах и на машинах
Фото: wikimedia
В Узбекистане депутаты приняли закон, смягчающий требования к использованию флага страны – его предложено разрешить вывешивать в домах и машинах, наносить на одежду, использовать на семейных и других мероприятиях. Закон должен одобрить Сенат, сообщает Zakon.kz.

Законопроект, смягчающий требования к использованию флага страны, публиковался для общественного обсуждения с 1 по 16 июня. За время обсуждения поступило более 1500 отзывов и предложений, сообщает Газета.uz.

Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях госорганов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

Запрещено включение элементов флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций.

Символики негосударственных некоммерческих организаций не могут быть схожи с флагом. Обозначения, представляющие собой изображение флага, также нельзя использовать в коммерческих целях для продвижения товаров, работ или услуг.

Из-за того, что использование флага гражданами и юридическими лицами не прописано детально в законодательстве, перечисленные действия считаются нарушением законодательства и влекут штраф.


Источник: zakon.kz
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