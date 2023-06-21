В Узбекистане разрешат вывешивать флаг в домах и на машинах

В Узбекистане депутаты приняли закон, смягчающий требования к использованию флага страны – его предложено разрешить вывешивать в домах и машинах, наносить на одежду, использовать на семейных и других мероприятиях. Закон должен одобрить Сенат, сообщает Zakon.kz.



Законопроект, смягчающий требования к использованию флага страны, публиковался для общественного обсуждения с 1 по 16 июня. За время обсуждения поступило более 1500 отзывов и предложений, сообщает Газета.uz.



Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях госорганов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.



Запрещено включение элементов флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций.



Символики негосударственных некоммерческих организаций не могут быть схожи с флагом. Обозначения, представляющие собой изображение флага, также нельзя использовать в коммерческих целях для продвижения товаров, работ или услуг.



Из-за того, что использование флага гражданами и юридическими лицами не прописано детально в законодательстве, перечисленные действия считаются нарушением законодательства и влекут штраф.