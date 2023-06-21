Исчезновение судна с миллиардерами: зафиксированы подводные шумы

Спасатели зафиксировали подводные шумы в районе поисков батискафа с туристами. Судно пропало с радаров менее чем через два часа после отправления на экспедицию к затонувшему "Титанику", передает Tengritravel.kz.



Об экспедиции

Подводная лодка OceanGate Expeditions пропала в Атлантическом океане более двух суток назад. Батискаф "Титан" вез пятерых состоятельных туристов, заплативших по 250 тысяч долларов за билет, на экспедицию к обломкам "Титаника".



Как пишет Sky News, среди них основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, британский миллиардер, владелец компании по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation Хэмиш Хардинг, 73-летний пилот-подводник французского происхождения Поль-Генри Нарголе, уже погружавшийся к обломкам "Титаника" ранее. DailyMail также сообщает, что на борту находится один из самых богатых людей Пакистана, член правления британской благотворительной организации Prince’s Trust миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман.



Что произошло

Подводный аппарат, направлявшийся с туристической экспедицией к обломкам "Титаника", исчез с радаров и перестал выходить на связь в воскресенье через 1 час 45 минут после начала погружения. Как сообщает BBC, в настоящий момент у пропавших в Атлантическом океане на батискафе туристов осталось кислорода менее чем на 30 часов плавания. Поисково-спасательные работы продолжаются.



Появилась надежда

По данным Euronews, в Береговой охране США подтвердили, что гидролокаторы уловили стук под водой с интервалом в 30 минут. В зону, откуда шли звуки, были переброшены дополнительные ресурсы.



"В результате операции были обнаружены подводные шумы, специалисты пытаются выяснить их происхождение. Поиски телеуправляемым подводным аппаратом пока дали отрицательные результаты, но они продолжаются", - рассказали в службе Береговой охраны.



Сотрудник OceanGate Expeditions в последний момент отказался погружаться к "Титанику"



Согласно Metro, эксперт по глубоководным погружениям Дэвид Конкэннон рассказал, что должен был присоединиться к пропавшей исследовательской подводной лодке, но отказался в последний момент. Советнику в OceanGate Expeditions "пришлось отменить планы, чтобы заняться другим срочным делом клиента". Вскоре после того, как судно было признано пропавшим без вести, Конкэннона попросили оказать помощь и он незамедлительно согласился.



Уволенный пилот OceanGate Лохридж предупреждал об опасности батискафов "Титан"



Как передает NBC-news, в ходе судебного процесса экс-сотрудник компании Лохридж заявил, что его уволили за предупреждение о том, что "Титан" небезопасен для глубоких погружений. По его мнению, углеродная оболочка судна не была протестирована должным образом, чтобы убедиться, что он может безопасно погрузиться на глубину 4000 метров. По словам пилота, когда он сообщил об опасности OceanGate, ему дали "10 минут, чтобы немедленно убраться".