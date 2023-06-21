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Почему после бессонной ночи хочется сладкого

Просмотров:160 Опубликовано: Вчера, 19:21
Почему после бессонной ночи хочется сладкого
Фото: livejournal.com
Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярный недосып напрямую связан с набором лишнего веса. По ее словам, сон и похудение тесно связаны, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет, что во сне гипофиз выделяет гормон роста – соматотропин.

Как отмечено в публикации Life.ru, этот гормон повышает метаболизм, усиливает жиросжигание, а также помогает худеть во сне.

"Соматотропин выделяется в ночное время с 24.00 до 02.00. В этот период времени нужно спать", - утверждает Вероника Гусакова.

При этом, уточняет она, выработке гормона роста могут помешать простые углеводы.

Чтобы процесс жиросжигания был активным, на ужин лучше есть постное белковое блюдо, которое можно сочетать с овощами.

"Обратите внимание на самочувствие при недосыпе – организм требует дополнительных источников энергии, чаще всего из сладкого. Так работают гормоны", - отмечает Вероника Гусакова.


Источник: zakon.kz
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