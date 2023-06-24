Минобороны России выступило с заявлением

Министерство обороны России выступило с официальным обращением к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в тексте заявления.
Напомним, в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа
и уголовном деле в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.
По некоторым данным, ЧВК "Вагнер" намеревается войти в Ростовскую область, где усилены меры безопасности и перекрыта часть дорог.
Посольство Республики Казахстан в России обратилось
к соотечественникам и призвало не посещать приграничные с Украиной регионы России