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Минобороны России выступило с заявлением

Просмотров:532 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Минобороны России выступило с заявлением
Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Министерство обороны России выступило с официальным обращением к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в тексте заявления.

Напомним, в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа и уголовном деле в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

По некоторым данным, ЧВК "Вагнер" намеревается войти в Ростовскую область, где усилены меры безопасности и перекрыта часть дорог.

Посольство Республики Казахстан в России обратилось к соотечественникам и призвало не посещать приграничные с Украиной регионы России


Источник: NUR.KZ
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 12:08
Пригожину теперь срок грозит, обратной дороги нет, события развиваются стремительно...
 
 

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