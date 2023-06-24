Путин выступил с обращением и назвал действия Пригожина "ударом в спину"

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением и назвал действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина "ударом в спину", передает Tengrinews.kz.



"Должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, - удар в спину стране и нашему народу. (...) Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство", - сказал Путин.



По его словам, непомерные амбиции и личные интересы Пригожина к измене.



"Все кто сознательно встал на путь предательства, встал на путь шантажа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед народом. Вооруженные силы и другие госорганы получили необходимый приказ", - заявил Путин.







Ночью в России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией".



ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений руководителя ЧВК "Вагнер". За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.



Сегодня утром в российском Ростове-на-Дону и Ростовской области появились вооруженные люди, предположительно принадлежащие к организации Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". СМИ сообщают, что колонна военной техники вошла в город со стороны Аксая (город рядом с Ростовым). Целые кварталы в центре города заблокированы.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.



СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которое предположительно было снято в Ростове-на-Дону в штабе Южного военного округа.



"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.