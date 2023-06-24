Оперативно-боевые мероприятия проводятся в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале сообщил о проведении оперативно-боевыех мероприятий в регионе.



"В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия", – заявил он.



Губернатор подчеркнул, что будет дальше информировать о ситуации. До этого он сообщал, что в регионе приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий.



"Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", – писал он.



Напомним, ранее в Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Также отметим, что в целом обстановка в России ухудшилась на фоне призывов к мятежу главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина.