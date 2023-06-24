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Ситуация в России: в Воронеже горит нефтебаза

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Ситуация в России: в Воронеже горит нефтебаза
Фото: arbat.media
В Воронеже загорелась нефтебаза. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев, передаёт BaigeNews.kz.

"В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет", — сообщил Гусев.

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Источник: Baigenews.kz
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