Мятеж ЧВК "Вагнер" закончился - что теперь ждет Пригожина

Вооруженный мятеж закончился: глава ЧВК "Вагнер" остановил движение колонн на Москву и теперь отводит их в полевые лагеря. Какая обстановка в России на текущий момент и что теперь ждет руководителя формирования Евгения Пригожина - в обзорном материале Tengrinews.kz.



Что произошло



В ночь с 23 на 24 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" и направил военную колонну на Москву, объяснив решение "ударами российских войск по "вагнеровцам". Главными виновниками он назвал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.



Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия наемников "ударом в спину", а ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа.



24 июня, ближе к полуночи, Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не дошли до Москвы 200 километров и "наступил момент, когда кровь может пролиться".



"Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении".



За несколько минут до этого пресс-служба президента Беларуси сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК, которые "длились весь день".



Что решили в Кремле



Вскоре о ситуации и принятых в Кремле решениях высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:



- уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь;

- власти не будут преследовать тех "вагнеровцев", которые приняли участие в мятеже;

- не участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер", если пожелают, подпишут контракты с Минобороны;

- кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров не обсуждались;

- ночных телеобращений президента России не планируется;

- ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" не повлияет на действия России в Украине.



"Президент Беларуси проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил за проделанную работу", - сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.





Режим контртеррористической операции отменят



Тем временем обстановка в Ростове-на-Дону быстро разрядилась. Бойцы ЧВК "Вагнер" сначала в полном составе покинули штаб Южного военного округа, а затем и сам город.



В Кремле сообщили, что режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен "в самое ближайшее время". Понедельник же остается выходным днем в Москве, сообщили в пресс-службе мэра Сергея Собянина.



В связи с обострением военно-политической обстановки в России Президент Касым-Жомарт Токаев находился на оперативной связи со всеми главами заинтересованных ведомств. Утром 25 июня Глава государства проведет внеплановое заседание Совбеза.