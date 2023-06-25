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Эксперт: Подводная лодка "Титан" превратилась в пыль

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Эксперт: Подводная лодка "Титан" превратилась в пыль
Фото: alamy
Подводная лодка "Титан" превратилась в пыль, поскольку шансы на восстановление подводных тел "Титаника" невелики, говорят эксперты, сообщает Zakon.kz.

На данный момент подробности о взрыве несколько спекулятивны, поскольку извлечение обломков, которые предстоит изучить, еще не произошло.

Судно находится на глубине 3800 метров ниже уровня моря, и в связи со спецификой катастрофы восстановительные работы представляются сложной ситуацией.

Контр-адмирал Джон Могер с побережья США недавно рассказал о ситуации на пресс-конференции.

"Для меня совершенно логично, что камера, барокамера, в которой сидят пассажиры, не выдержала давления из-за материала, из которого она была построена. И это именно то, что взорвалось и превратилось в пыль. Все остальное, что было сделано из титана или, возможно, других сталей, уцелело, и это то, что было найдено", — уточнил эксперт.

оворя о гибели жертв, он добавил:

"Они даже не успели понять, что произошло, что на самом деле очень позитивно в этой очень негативной ситуации".
19 июня стало известно, что туристическое подводное судно, совершавшее тур к затонувшему "Титанику", пропало с радаров и перестало выходить на связь. Власти Канады и США начали поиск пропавшего батискафа.

Военно-морские силы США заявили, что обнаружили "аномалию", которая, вероятно, стала причиной взрыва в субмарине "Титан".

Жертвами OceanGate стали Сулеман Давуд, Шахзада Давуд и Хэмиш Хардинг, а также исследователь Титаника Поль-Анри Нарголе и основатель и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:11
А был ли мальчик?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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