В США грузовой состав с нефтепродуктами упал в реку

Несколько цистерн повреждены, из них вытекает содержимое. Грузовой состав с нефтепродуктами упал в реку в американском штате Монтана, сообщает Informburo.kz со ссылкой на The U.S. Sun.



Под гружёными вагонами обвалился мост, и в реку Йелоустоун упали восемь вагонов. Офис шерифа округа Йеллоустон заявил, что в вагонах поезда был "асфальт и второе вещество, над подтверждением которого работают официальные лица". Загрязнение медленно распространяется по течению реки.



В местной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что несколько цистерн были повреждены, и из них вытекает содержимое. В заявлении региональной железнодорожной компании говорится, что в аварийном составе было несколько вагонов с грузом "повышенной опасности".



Власти округа Йеллоустоун заявили, что непосредственной угрозы для населения нет, они принимают необходимые меры предосторожности.



"Доступ к местным местам рыбной ловли будет закрыт. Водоочистные сооружения, ирригационные районы и промышленные компании принимают соответствующие меры", – сообщили в офисе шерифа округа.



Власти обратились к местному населению с просьбой экономить воду. О причинах схода поезда с рельсов пока сообщают.