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В США грузовой состав с нефтепродуктами упал в реку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:49
В США грузовой состав с нефтепродуктами упал в реку
Фото: Informburo.kz
Несколько цистерн повреждены, из них вытекает содержимое. Грузовой состав с нефтепродуктами упал в реку в американском штате Монтана, сообщает Informburo.kz со ссылкой на The U.S. Sun. 

Под гружёными вагонами обвалился мост, и в реку Йелоустоун упали восемь вагонов. Офис шерифа округа Йеллоустон заявил, что в вагонах поезда был "асфальт и второе вещество, над подтверждением которого работают официальные лица". Загрязнение медленно распространяется по течению реки.

В местной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что несколько цистерн были повреждены, и из них вытекает содержимое. В заявлении региональной железнодорожной компании говорится, что в аварийном составе было несколько вагонов с грузом "повышенной опасности".

Власти округа Йеллоустоун заявили, что непосредственной угрозы для населения нет, они принимают необходимые меры предосторожности.

"Доступ к местным местам рыбной ловли будет закрыт. Водоочистные сооружения, ирригационные районы и промышленные компании принимают соответствующие меры", – сообщили в офисе шерифа округа.

Власти обратились к местному населению с просьбой экономить воду. О причинах схода поезда с рельсов пока сообщают.


Источник: Informburo.kz
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