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Взломавшего аккаунты Гейтса, Маска и Безоса хакера осудили на 5 лет

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 16:51
Взломавшего аккаунты Гейтса, Маска и Безоса хакера осудили на 5 лет
Фото: www.bbc.com
Подростка, которого признали виновным в организации масштабного взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, приговорили к пяти годам тюрьмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TechCrunch.

Хакер из Великобритании Джозеф О'Коннор в 2020 году взломал более ста страниц политиков и знаменитостей в сети Twitter. Он был экстрадирован из Испании по запросу американских прокуроров в начале этого года и с тех пор находился под стражей.

Прокуроры Министерства юстиции США призывали к тому, чтобы О'Коннор отбыл в тюрьме не менее семи лет. В суде хакер заявил, что его преступления были "глупыми и бессмысленными", извинился перед своими жертвами и попросил судью о снисхождении.

"О'Коннор использовал свои сложные технологические способности в злонамеренных целях - провел сложную атаку по подмене SIM-карт для кражи большого количества криптовалюты, взломал Twitter, осуществил компьютерные вторжения для захвата аккаунтов в социальных сетях и даже киберпреследовал двух жертв, включая несовершеннолетнюю жертву", - говорится в заявлении суда Нью-Йорка.

Правительство заявило, что О'Коннор, известный под сетевым ником PlugWalkJoe, был частью группы, которая взломала десятки аккаунтов в Twitter, включая Apple, Binance, основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, в том числе президента США Джо Байдена и главы Tesla Илона Маска, чтобы распространять криптовалютные мошеннические схемы в июле 2020 года.

В общей сложности мужчина взломал 130 учетных записей. 45 из них он использовал в мошеннических целях. О'Коннору и его пособникам удалось украсть свыше 794 тысяч долларов. Теперь хакеру предстоит возместить финансовый ущерб.

Отмечается, что хакер пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Взломщику также запрещается пользоваться компьютерами без разрешения со стороны полиции, причем только под надзором стражей порядка.


Источник: Tengrinews.kz
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