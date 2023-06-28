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Американский врач назвала лучший вид спорта для маленьких детей

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 09:05
Американский врач назвала лучший вид спорта для маленьких детей
Фото: lazurniy.com
Педиатр медицинского центра Pediatrics Village в США доктор Стин Джеймс заявила, что лучшим спортом для маленьких детей является плавание, передает Tengri Sport.

По словам врача, плавание способствует улучшению гибкости и координации, а также хорошо влияет на психику. Кроме того, этот вид спорта может помочь защитить ребенка от случайного утопления, что становится особенно актуальным летом.

"Главная причина, по которой я призываю родителей записывать своих детей на уроки плавания задолго до других видов спорта, заключается в том, что плавание - это не только развлечение и фитнес, но и важный жизненный навык, который может спасти жизнь ребенка", - объяснила педиатр в статье в журнале MedicalXpress.

Врач отметила, что утопление является основной причиной смерти среди детей в возрасте от одного до четырех лет. Обучение плаванию в раннем возрасте может предотвратить трагические происшествия на воде.

"Основная цель занятий плаванием не в том, чтобы превратить каждого ребенка в будущего олимпийского чемпиона. Важно, чтобы у них сформировались навыки, которые предотвращают утопление и серьезные травмы, связанные с водой", - сказала доктор Джеймс.

Начинать учиться плаванию, по словам врача, можно уже с 12 месяцев, однако готовность ребенка к занятиям может зависеть от индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать до начала тренировок на воде.


Источник: Tengri Sport
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