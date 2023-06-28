Американский врач назвала лучший вид спорта для маленьких детей

Педиатр медицинского центра Pediatrics Village в США доктор Стин Джеймс заявила, что лучшим спортом для маленьких детей является плавание, передает Tengri Sport.



По словам врача, плавание способствует улучшению гибкости и координации, а также хорошо влияет на психику. Кроме того, этот вид спорта может помочь защитить ребенка от случайного утопления, что становится особенно актуальным летом.



"Главная причина, по которой я призываю родителей записывать своих детей на уроки плавания задолго до других видов спорта, заключается в том, что плавание - это не только развлечение и фитнес, но и важный жизненный навык, который может спасти жизнь ребенка", - объяснила педиатр в статье в журнале MedicalXpress.



Врач отметила, что утопление является основной причиной смерти среди детей в возрасте от одного до четырех лет. Обучение плаванию в раннем возрасте может предотвратить трагические происшествия на воде.



"Основная цель занятий плаванием не в том, чтобы превратить каждого ребенка в будущего олимпийского чемпиона. Важно, чтобы у них сформировались навыки, которые предотвращают утопление и серьезные травмы, связанные с водой", - сказала доктор Джеймс.



Начинать учиться плаванию, по словам врача, можно уже с 12 месяцев, однако готовность ребенка к занятиям может зависеть от индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать до начала тренировок на воде.