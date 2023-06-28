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Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, застреленного полицией

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, застреленного полицией
Фото: Тwitter/BFMTV
Во французском городе Нантер начались беспорядки после того, как утром 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ подчиниться требованиям, сообщает Zakon.kz.

Жители Нантере вышли на улицы и устроили беспорядки через несколько часов после того, как стало известно о смерти 17-летнего подростка, который скончался после выстрела полицейского.

Известно, что утром 27 июня полицейские остановили автомобиль для проверки. Сидящий в авто подросток отказался повиноваться требованиям сотрудника полиции. По некоторым данным, юноша вел себя агрессивно. В ответ полицейский применил оружие и выстрел один раз. Пуля попала в подростка, который скончался на месте, несмотря на старания прибывших медиков.



Жители Нантере вышли на улицы во второй половине дня. Они стали поджигать строительные домики и деревянные поддоны. На месте начались потасовки и беспорядки.

В полиции заявили об аресте девяти человек. Один, как сообщается, ранен во время столкновений. Об этом пишет BFMTV. Протесты не утихают до сих пор.

Тем временем во Франции несколько недель подряд проходили протесты против пенсионной реформы. Жители столицы и ряда городов устраивали массовые шествия, заявляя несогласия с повышением пенсионного возраста.


Источник: zakon.kz
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