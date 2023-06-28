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C 28 июня все южнокорейцы помолодеют на 1-2 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:27
C 28 июня все южнокорейцы помолодеют на 1-2 года
Фото: rbc.ru
В Южной Корее отказались от традиционной системы подсчета возраста, когда человеку исполнялся один год при рождении, а еще год добавлялся с наступлением нового года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Korea Times, изменения в Законе о гражданском праве и Общем законе о государственном управлении были приняты парламентом страны в декабре 2022 года.

28 июня поправки вступили в силу, которые вводят в стране правила, идентичные международной системе исчисления возраста.

При использовании корейского метода человеку исполняется год уже при рождении – учитывается беременность. Кроме того, он становится старше не в день рождения, а в начале нового календарного года. Такой подход приводит к казусам: согласно традиционному подсчету, считается, что родившемуся 31 декабря младенцу наступило два года уже 1 января.

Отмечается, что международная система подсчета может свести к минимуму путаницу в административной и правовой сферах, возникающую из-за параллельного использования разных методов подсчета возраста. Например, при определении права на получение пенсий. При этом власти решили оставить старые правила в отношении возраста поступления в школу, призыва в армию, ограничений при покупке табака и алкоголя. В этих случаях продолжается использование смешанной системы.


Источник: zakon.kz
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