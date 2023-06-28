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Акция сожжения Корана прошла в центре Стокгольма

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:51
Акция сожжения Корана прошла в центре Стокгольма
Фото: pixabay
Акция сожжения Корана прошла в центре Стокгольма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "ГлавМедиа", 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. На месте акции были представители шведских и международных СМИ, а также около 200 зрителей.

Полиция задержала мужчину, который пытался бросать камни в организатора.

Ранее сообщалось, что шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам.

Отметим, что в начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.


Источник: zakon.kz
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