Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.36 KZT
  • €1 = 492.74 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Пропажа батискафа "Титан": найдены человеческие останки

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Пропажа батискафа "Титан": найдены человеческие останки
Фото: arbat.media
Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки глубоководного аппарата "Титан", вещественные доказательства, а также останки, предположительно, принадлежащие погибшим при ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в береговой охране, медработники проведут анализ "того, что, предположительно, является человеческими останками"!.

Обломки батискафа и останки сначала подняли на борт судна Horizon Arctic, а затем доставили в порт Сент-Джонса в Канаде

Связь с батискафом, который возил туристов к "Титанику", пропала ночью 19 июня. Через несколько дней хвостовой конус "Титана" обнаружили примерно в 500 метрах от носовой части затонувшего лайнера.

Сообщалось, что на батискафе "произошел катастрофический направленный внутрь взрыв". На борту находились пять человек. По всей видимости, они погибли мгновенно. По мнению экспертов, аппарат изначально был сконструирован с ошибками и небезопасен.


Источник: BaigeNews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика