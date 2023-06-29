Пропажа батискафа "Титан": найдены человеческие останки

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки глубоководного аппарата "Титан", вещественные доказательства, а также останки, предположительно, принадлежащие погибшим при ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ. Об этом говорится в заявлении ведомства.



Как отметили в береговой охране, медработники проведут анализ "того, что, предположительно, является человеческими останками"!.



Обломки батискафа и останки сначала подняли на борт судна Horizon Arctic, а затем доставили в порт Сент-Джонса в Канаде



Связь с батискафом, который возил туристов к "Титанику", пропала ночью 19 июня. Через несколько дней хвостовой конус "Титана" обнаружили примерно в 500 метрах от носовой части затонувшего лайнера.



Сообщалось, что на батискафе "произошел катастрофический направленный внутрь взрыв". На борту находились пять человек. По всей видимости, они погибли мгновенно. По мнению экспертов, аппарат изначально был сконструирован с ошибками и небезопасен.