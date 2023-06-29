Туристка ради видео прыгнула со скалы и оказалась в больнице

Австралийская туристка во время отдыха в Италии решила прыгнуть со скалы в море, но поскользнулась и упала на камни, передает Tengritravel.kz.



Инцидент попал на видео, опубликованное изданием Daily Mail. Все произошло на скалах Фьордо-ди-Фуроре на южном побережье средиземноморской страны.



Источник уточняет, что "любительница острых ощущений собиралась прыгнуть со скалы в итальянское море", но прыжок пошел не по плану, из-за того что девушка поскользнулась на камнях. Партнер пострадавшей пытался схватить ее, но она врезалась в скалы внизу.



Прежде чем рухнуть в воду головой вниз, прыгунья ударилась ногами о камни. Сообщается, что ее доставили к машине скорой помощи только спустя час после происшествия. Подробности о ее состоянии и характере травм издание не сообщает.



Австралийский турист Кэл Гланзиг, снимавший прыжок на видео, всего за несколько минут до ее падения подчеркнул, насколько важна туристическая страховка:



"На этой неделе у нас выпуск о том, почему вы должны получить туристическую страховку. У нас тут подруга, которая понятия не имеет, какая температура воды", - сделал саркастичную подводку автор видеоролика и уже в следующую секунду запечатлел случайное падение.



Подпись к видео гласит: "Если бы только туристические страховые компании предлагали дополнительную защиту от идиотов".



Видео ошеломило зрителей. Комментаторы отметили, что не могут понять, почему она вообще захотела прыгнуть в воду, если очевидно, что там было мелко.



"Что-то подсказывает мне, что ее завтрашний день будет таким же плохим", - написал один из пользователей.



"Все из-за ее нерешительности совершить прыжок", - отметил другой.



