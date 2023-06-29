В Туркменистане открыли город Аркадаг, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова

Церемония открытия города состоялась в 66-й день рождения экс-президента, сообщает informburo.kz.





В Туркменистане состоялась церемония открытия нового города Аркадаг, названного в честь бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова – отца нынешнего президента Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщается на сайте пресс-службы лидера страны.



Церемония открытия состоялась в день рождения Гурбангулы Бердымухамедова. Аркадаг ("Защитник") – это звание второго президента Туркменистана, присуждённое ему после ухода с поста главы государства.



Реализация проекта разделена на два этапа. На сегодня завершена первая очередь возведения города – в Аркадаге построили 336 объектов социально-культурного назначения.



Новый город расположен в 30 км от столицы – Ашхабада.



Сердар Бердымухамедов провёл церемонию поднятия государственного флага на главной площади города. Затем президент, члены правительства страны и иностранные гости ознакомились с особенностями построенных специализированных объектов и жилых домов.



На площади также установили скульптурную композиция, возведённую по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова – символ всенародной любви к "небесным" лошадям.



Ранее сообщалось, что на строительство города потратили почти 5 млрд долларов.



Город Аркадаг основан по концепции "Умный город". Отмечается, что жилые дома в городе также строили по "умной" системе.



В Аркадаге запустили комплект 4G-устройств для обеспечения качественной сотовой связи.



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