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В Туркменистане открыли город Аркадаг, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 18:17
В Туркменистане открыли город Аркадаг, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова
Фото: iz.ru
Церемония открытия города состоялась в 66-й день рождения экс-президента, сообщает informburo.kz.


В Туркменистане состоялась церемония открытия нового города Аркадаг, названного в честь бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова – отца нынешнего президента Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщается на сайте пресс-службы лидера страны.

Церемония открытия состоялась в день рождения Гурбангулы Бердымухамедова. Аркадаг ("Защитник") – это звание второго президента Туркменистана, присуждённое ему после ухода с поста главы государства.

Реализация проекта разделена на два этапа. На сегодня завершена первая очередь возведения города – в Аркадаге построили 336 объектов социально-культурного назначения.

Новый город расположен в 30 км от столицы – Ашхабада.

Сердар Бердымухамедов провёл церемонию поднятия государственного флага на главной площади города. Затем президент, члены правительства страны и иностранные гости ознакомились с особенностями построенных специализированных объектов и жилых домов. 

На площади также установили скульптурную композиция, возведённую по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова – символ всенародной любви к "небесным" лошадям. 

Ранее сообщалось, что на строительство города потратили почти 5 млрд долларов. 

Город Аркадаг основан по концепции "Умный город". Отмечается, что жилые дома в городе также строили по "умной" системе.

В Аркадаге запустили комплект 4G-устройств для обеспечения качественной сотовой связи.

Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz
https://informburo.kz/novosti/v-turkmenistane-otkryli-gorod-arkadag-nazvannyi-v-cest-gurbanguly-berdymuxamedova


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:07
Бедные туркмены!!!Правители с ума сходят,а народ нищенствует,хуже чем в Африке...
 
 

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