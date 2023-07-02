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Более 1300 человек арестованы во Франции во время протестов

Просмотров:221 Опубликовано: Вчера, 15:08
Более 1300 человек арестованы во Франции во время протестов
Фото: freepik
Беспорядки вспыхивают уже четвертую ночь по всей Франции из-за выстрела полицейского в 17-летнего юношу, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Франции, за одну ночь по всей стране было арестовано более 1300 человек, подожжены автомобили и здания, а магазины разграблены. По словам официальных лиц, ущерб был обширным, от Парижа до Марселя и Лиона было устроено около 2500 пожаров.

40 тыс. полицейских были мобилизованы во Францию ​​для подавления возможного насилия, сообщили официальные лица. Несколько десятков сотрудников полиции получили ранения. Неясно, сколько протестующих было ранено. Позже количество стражей порядка достигло 45 тыс.

Беспорядки во Франции начались после того, как подросток был застрелен полицейским во время дорожной проверки в северо-западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром. В пятницу Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже.

Адвокаты семьи жертвы, имеющие корни в Алжире, опознали его как Нахеля М. Похороны Нахеля состоялись в субботу в Нантере. Скорбящие собрались в мечети и на улице за пределами кладбища, чтобы отдать дань уважения.


Источник: zakon.kz
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