Гигантский торнадо шириной в полтора километра прошёлся по Канаде

В Канаде огромный торнадо шириной почти в полтора километра обрушился на города Дидсбери и Альберта со скоростью 40 километров в час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТМZ.



Охотник за штормами Аарон Джейджек все утро документировал стихийное бедствие и опубликовал потрясающие кадры торнадо крупным планом.



По его словам, гигантский торнадо сметает всё на своем пути: дома, фермы. Повсюду летают обломки и грязь.







Местная Королевская канадская конная полиция сообщает, что получила сообщения о значительных разрушениях, а также о некоторых раненых ... но пока нет информации о том, сколько людей пострадало или погибло.



Примечательно, что этот торнадо обрушился на страну в День Канады. Его празднуют в тот день, когда Канада стала единой нацией еще в 1867 году.