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Гигантский торнадо шириной в полтора километра прошёлся по Канаде

Просмотров:254 Опубликовано: Вчера, 17:53
Гигантский торнадо шириной в полтора километра прошёлся по Канаде
Фото: iz.ru
В Канаде огромный торнадо шириной почти в полтора километра обрушился на города Дидсбери и Альберта со скоростью 40 километров в час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТМZ.

Охотник за штормами Аарон Джейджек все утро документировал стихийное бедствие и опубликовал потрясающие кадры торнадо крупным планом.

По его словам, гигантский торнадо сметает всё на своем пути: дома, фермы. Повсюду летают обломки и грязь.



Местная Королевская канадская конная полиция сообщает, что получила сообщения о значительных разрушениях, а также о некоторых раненых ... но пока нет информации о том, сколько людей пострадало или погибло.

Примечательно, что этот торнадо обрушился на страну в День Канады. Его празднуют в тот день, когда Канада стала единой нацией еще в 1867 году.


Источник: Baigenews.kz
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