Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер"

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает Zakon.kz.



"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России", – сказал Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании 3 июля.



Эти планы, как отметил глава Минобороны РФ, "провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".



"Провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие продолжали решать возложенные на них задачи", - отметил Сергей Шойгу.



В ночь на 24 июня 2023 года в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку военного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями страны.

