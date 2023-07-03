Пятерых кыргызстанцев, причастных к побегу Кудебаева, приговорили к штрафу

Ранее осуждённые подписали соглашение о признании вины, сообщает Informburo.kz.



В Кыргызстане осудили пятерых фигурантов уголовного дела о побеге казахстанского генерала Серика Кудебаева, сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, ранее пятеро осуждённых подписали соглашение о признании вины.



"Известно, что четыре фигуранта дела – гражданские лица, ещё одна – бывшая сотрудница погранслужбы ГКНБ. Дело вела военная прокуратура республики. После окончания расследования материалы передали в суд. По имеющимся данным, всех фигурантов приговорили к штрафу в 350 тысяч сомов (около 1,8 млн тенге. – Авт.)", – пишет 24.kg.



В апреле 2023 года Серика Кудебаева признали виновным в превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майор полиции.

В ходе судебного процесса экс-начальник ДП Алматинской области совершил побег. 3 апреля он не явился в суд. Позже стало известно, что генерал-майор полиции пересёк государственную границу РК с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск. 27 апреля Кудебаева задержали и доставили в Казахстан из Турции.

