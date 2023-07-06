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Задержан племянник президента Кыргызстана

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 14:11
Задержан племянник президента Кыргызстана
Садыр Жапаров. Фото: bulak.kg
В Бишкеке задержан родственник президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улан Жапаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

По данным источников издания, в СИЗО-1 Бишкека выдворен 32-летний Улан Жапаров, уроженец села Кен-Суу Иссык-Кульской области.

"По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД", - сообщили редакции.

В Первомайском районном суде столицы подтвердили, что гражданин с инициалами У. Ж. постановлением суда взят под стражу до 26 июля.

По данным источников редакции, Улан Жапаров приходится сыном Ракымжану Жапарову - двоюродному брату Садыра Жапарова.


Источник: Tengrinews.kz
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