Задержан племянник президента Кыргызстана

В Бишкеке задержан родственник президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улан Жапаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По данным источников издания, в СИЗО-1 Бишкека выдворен 32-летний Улан Жапаров, уроженец села Кен-Суу Иссык-Кульской области.



"По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД", - сообщили редакции.



В Первомайском районном суде столицы подтвердили, что гражданин с инициалами У. Ж. постановлением суда взят под стражу до 26 июля.



По данным источников редакции, Улан Жапаров приходится сыном Ракымжану Жапарову - двоюродному брату Садыра Жапарова.