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В Китае стартовали продажи самого мощного смартфона в мире

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 08:54
В Китае стартовали продажи самого мощного смартфона в мире
Фото: elements.envato.com
В Китае стартовали предпродажи самого мощного на сегодняшний день смартфона в мире с 24 гигабайтами оперативной памяти. Модель получила название Red Magic 8S Pro. Для ее полной зарядки потребуется всего 14 минут, передает Tengri Life со ссылкой на Business FM.

При тестировании в AnTuTu новинка набрала больше 1,7 миллиона баллов. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря разогнанной версии самого свежего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Смартфон позиционируется как игровой, поэтому оснащен сравнительно простой камерой на 50 мегапикселей. При этом объем хранилища достигает одного терабайта. Чтобы избежать перегрева, в смартфоне используется мощная система охлаждения.

Внутри китайской новинки стоит операционная система на базе Android 13 с повышенной плавностью и адаптацией под игры. Версия Pro в минимальной комплектации продается за 550 долларов, а версия Pro+ в максимальной - за 1035 долларов.


Источник: Tengri Life
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