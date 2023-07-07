В Китае стартовали продажи самого мощного смартфона в мире

В Китае стартовали предпродажи самого мощного на сегодняшний день смартфона в мире с 24 гигабайтами оперативной памяти. Модель получила название Red Magic 8S Pro. Для ее полной зарядки потребуется всего 14 минут, передает Tengri Life со ссылкой на Business FM.



При тестировании в AnTuTu новинка набрала больше 1,7 миллиона баллов. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря разогнанной версии самого свежего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.



Смартфон позиционируется как игровой, поэтому оснащен сравнительно простой камерой на 50 мегапикселей. При этом объем хранилища достигает одного терабайта. Чтобы избежать перегрева, в смартфоне используется мощная система охлаждения.



Внутри китайской новинки стоит операционная система на базе Android 13 с повышенной плавностью и адаптацией под игры. Версия Pro в минимальной комплектации продается за 550 долларов, а версия Pro+ в максимальной - за 1035 долларов.