Twitter хочет подать в суд на Meta за новую соцсеть Threads

Компания Twitter пригрозила судом компании Meta, владеющей Facebook и Instagram. Повод — новая соцсеть Threads, которая довольно похожа на Twitter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.



Юрист Twitter Алекс Спиро в среду послал главе Meta Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta в "систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter" при создании сети Threads.



"Конкуренция — это хорошо, но обман — нет", — написал владелец Twitter Илон Маск в собственной соцсети.



Приложение сети Threads было запущено в середине этой недели, и в ней зарегистрировались уже около 30 миллионов человек. Руководство Meta изначально заявляло, что эта сеть будет альтернативой Твиттеру.



Threads довольно похожи на Твиттер и внешне, и по функционалу.



Алекс Спиро в своем письме, в частности, обвиняет Meta в том, что она наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которые до сих пор имеют доступ к секретам компании и которые помогли скопировать эту соцсеть.



Юрист Twitter требует, чтобы Meta немедленно прекратила пользоваться этими секретами и грозит судом.



Пресс-секретарь Threads Энди Стоун написал в этой же сети, что на самом деле в технической команде Threads нет ни одного бывшего работника Twitter.