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Twitter хочет подать в суд на Meta за новую соцсеть Threads

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Twitter хочет подать в суд на Meta за новую соцсеть Threads
Фото: vesti.ru
Компания Twitter пригрозила судом компании Meta, владеющей Facebook и Instagram. Повод — новая соцсеть Threads, которая довольно похожа на Twitter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Юрист Twitter Алекс Спиро в среду послал главе Meta Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta в "систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter" при создании сети Threads.

"Конкуренция — это хорошо, но обман — нет", — написал владелец Twitter Илон Маск в собственной соцсети.

Приложение сети Threads было запущено в середине этой недели, и в ней зарегистрировались уже около 30 миллионов человек. Руководство Meta изначально заявляло, что эта сеть будет альтернативой Твиттеру.

Threads довольно похожи на Твиттер и внешне, и по функционалу.

Алекс Спиро в своем письме, в частности, обвиняет Meta в том, что она наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которые до сих пор имеют доступ к секретам компании и которые помогли скопировать эту соцсеть.

Юрист Twitter требует, чтобы Meta немедленно прекратила пользоваться этими секретами и грозит судом.

Пресс-секретарь Threads Энди Стоун написал в этой же сети, что на самом деле в технической команде Threads нет ни одного бывшего работника Twitter.


Источник: BaigeNews.kz
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