Шесть человек погибли из-за взрыва на заводе в России

Во время ремонтных работ на одном из заводов по производству промышленных взрывчатых веществ в России случился взрыв. В результате погибли шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.



На заводе "Промсинтез" в Самарской области произошел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.



"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", – сообщил изданию представитель экстренных служб.



По информации на официальном сайте АО "Промсинтез", завод в настоящее время является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.



Было создано в феврале 1997 года на базе ОАО "Полимер", как предприятие по производству взрывчатых веществ, "Промсинтез" является преемником Самарского Сергиевского завода, основанного в 1911 году.



В 1998 году было запущено производство нитробензола, являющегося основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.