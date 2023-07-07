Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.84 KZT
  • €1 = 483.47 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Шесть человек погибли из-за взрыва на заводе в России

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 18:47
Шесть человек погибли из-за взрыва на заводе в России
Фото: 24tv.ua
Во время ремонтных работ на одном из заводов по производству промышленных взрывчатых веществ в России случился взрыв. В результате погибли шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

На заводе "Промсинтез" в Самарской области произошел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.

"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", – сообщил изданию представитель экстренных служб.

По информации на официальном сайте АО "Промсинтез", завод в настоящее время является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

Было создано в феврале 1997 года на базе ОАО "Полимер", как предприятие по производству взрывчатых веществ, "Промсинтез" является преемником Самарского Сергиевского завода, основанного в 1911 году.

В 1998 году было запущено производство нитробензола, являющегося основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.


Источник: NUR.KZ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика