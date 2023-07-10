Трансгендер победил на конкурсе "Мисс Нидерланды - 2023"

22-летний трансгендер Рикки Валери Колле занял первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды - 2023". Впервые в истории конкурса победительницей оказалась не женщина, передает Tengri Life со ссылкой на Life.ru.



"Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса", - заявили члены жюри. Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.



Как отмечает издание, немало пользователей соцсетей остались недовольны таким исходом. В комментариях в Twitter раскритиковали нидерландское жюри за этот выбор, отметив, что настоящей победительницей должна была стать девушка, занявшая второе место.



"Настоящая победительница (ставшая номером два) "Мисс Нидерланды - 2023" рядом с "победительницей" - трансгендерным мужчиной. Мужчины повсюду отнимают у женщин призы и возможности", - возмутилась нидерландский философ и юрист Ева Влаардингербрук, опубликовав фото с конкурса.

