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В Токио протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 17:59
В Токио протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
Фото: tvc.ru
Несколько десятков жителей Японии и группа депутатов парламента Южной Кореи провели в правительственном районе Токио акцию протеста против плана властей страны сбросить очищенную воду с пострадавшей от цунами АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает Euronews.

В Японии десятки протестующих вышли на акцию к зданию правительства в Токио.

Они выступают против решения властей сбросить очищенную воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.

Четвертого июля Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет, в котором говорится, что план Японии по сбросу воды соответствует международным стандартам безопасности.


"Контролируемый, постепенный сброс очищенной воды, как это в настоящее время планируется и оценивается TEPCO, окажет незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду", - заявил Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ.

В резервуарах на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Правительство Японии уверяет, что вода очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий.

Очистка производится с помощью системы ALPS для удаления почти всех радиоактивных веществ, помимо трития. Перед сбросом воды Япония обеспечит ее разбавление, чтобы довести концентрацию в ней трития до уровня ниже нормативного.

Решение о сбросе значительного объема этой воды в океан японские власти приняли в апреле 2021 года.


В некоторых соседних с Японией странах выступили против плана Токио. Власти Китая 7 июля запретили ввоз продуктов из десяти японских префектур после объявления МАГАТЭ о том, что план сброса воды соответствует соответствующим международным стандартам безопасности.


Источник: Euronews
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