Разбитый нос и драка: на видео попала потасовка игроков США и Канады

Футболисты сборной США и Канады устроили массовую потасовку после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ, передает Tengri Sport.
По информации Marca, футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к противостоянию в подтрибунном помещении.
"Разнимать участников потасовки пришлось охранникам и тренерскому штабу сборных", - пишет издание.
На данный момент неизвестно, примет ли КОНКАКАФ меры и накажет ли вовлеченных в конфликт игроков.
Потасовка между футболистами произошла после напряженного матча. Конкуренты обменялись четырьмя голами за 120 минут матча, а участник полуфинала Золотого кубка был выявлен в серии пенальти (3:2).
Героем игры стал вратарь сборной США Мэтт Тернер, отразивший два удара в послематчевой серии.
Неожиданную травму получил один из лайнсменов встречи. Футболисты мячом попали в лицо помощнику арбитра и разбили ему нос.
Игра была остановлена на несколько минут, пока боковому рефери оказывали медицинскую помощь, а затем увели в подтрибунное помещение.
Добавим, что в полуфинале Золотого кубка сборная США сыграет с командой Панамы, а Мексика встретится с Ямайкой. Обе игры состоятся 13 июля.
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