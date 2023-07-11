Разбитый нос и драка: на видео попала потасовка игроков США и Канады

Футболисты сборной США и Канады устроили массовую потасовку после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ, передает Tengri Sport.



По информации Marca, футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к противостоянию в подтрибунном помещении.



"Разнимать участников потасовки пришлось охранникам и тренерскому штабу сборных", - пишет издание.



На данный момент неизвестно, примет ли КОНКАКАФ меры и накажет ли вовлеченных в конфликт игроков.



Потасовка между футболистами произошла после напряженного матча. Конкуренты обменялись четырьмя голами за 120 минут матча, а участник полуфинала Золотого кубка был выявлен в серии пенальти (3:2).



Героем игры стал вратарь сборной США Мэтт Тернер, отразивший два удара в послематчевой серии.



Неожиданную травму получил один из лайнсменов встречи. Футболисты мячом попали в лицо помощнику арбитра и разбили ему нос.



Игра была остановлена на несколько минут, пока боковому рефери оказывали медицинскую помощь, а затем увели в подтрибунное помещение.



Добавим, что в полуфинале Золотого кубка сборная США сыграет с командой Панамы, а Мексика встретится с Ямайкой. Обе игры состоятся 13 июля.