Преподаватель танцев повесился на крыльце школы в Кыргызстане

Преподаватель танцев повесился на крыльце школы в Бишкеке, передает Tengrinews.kz со ссылкой 24.kg.



5 июля во дворе школы-гимназии № 17 в Бишкеке нашли тело мужчины, являвшегося преподавателем хореографии в этой школе.



"Погибшим оказался 37-летний А.Э. Во время осмотра тела телесных повреждений не обнаружено. Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Октябрьского района, и начата доследственная проверка. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили представители милиции Бишкека.



Напомним, что в Кокшетау 18-летняя студентка повесилась в сарае около дома.