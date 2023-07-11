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Полиция Швеции одобрила новую акцию с "сожжением религиозного текста"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:04
Полиция Швеции одобрила новую акцию с "сожжением религиозного текста"
Фото: Facebook/Polisen
Полиция Швеции дала разрешение на проведение манифестации с сожжением религиозного текста. Акция пройдет в среду, 12 июля, в центре города Хельсингборг, сообщает Zakon.kz.

К какой именно конфессии относится писание, которое планируют сжечь организаторы, не уточняется. Но как передает местное агентство TT, правоохранители оценивают ситуацию как спокойную.

Изначально акция планировалась на центральной площади Стурторгет, но полиция определила иное место для ее проведения, поскольку на этой площади будут проходить другие мероприятия.

"Основной принцип в том, что оно (мероприятие) должно проходить в заявленном или равнозначном месте. Это место находится в центре города, и для присутствующих есть возможность прослушать то, на что подали заявку организаторы", – рассказал далее Сигфридссон.

В конце июня беженец из Ирака Салван Момика сжег Коран в Стокгольме. Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.


Источник: zakon.kz
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