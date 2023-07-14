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В Израиле врачи пришили подростку оторванную голову

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:57
В Израиле врачи пришили подростку оторванную голову
Фото: pixabay
Врачи в Израиле провели невероятную операцию и сумели пришить голову мальчику, после того как его сбила машина во время езды на велосипеде, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Fox News.com.

12-летний мальчик поступил в больницу со страшными травмами. По словам врачей, его голова почти полностью оторвалась от основания шеи.

"Мальчик перенес так называемое внутреннее обезглавливание, когда череп оторвался от верхних позвонков. Сейчас он жив только благодаря быстрому принятию решений врачами, сложнейшей операции, которую провела команда, и новейшим технологиям, используемым в операционной", - сказал доктор Охад Эйнав, ортопед, руководивший операцией.

Врач отметил, что шанс выжить после операции составлял для пациента 50 процентов. Однако медики даже предположить боялись, что после такой травмы мальчик сохранит возможность полноценно жить. Несмотря на это, 12-летний пациент чувствует себя хорошо и спустя месяц выписан из больницы. То, что удалось сделать врачам, называют настоящим чудом.

"У ребенка нет неврологического дефицита, сенсорной или моторной дисфункции, он нормально функционирует и ходит без посторонней помощи. Это невероятно", - сказал Эйнав.

Доктор Марк Сигел, клинический профессор медицины и практикующий терапевт в Медицинском центре Нью-Йоркского университета в Лангоне, объяснил, что стало причиной настолько успешной операции. По его мнению, несмотря на то что в результате травмы голова была отделена от позвоночника, основные кровеносные сосуды остались неповрежденными и продолжали снабжать мозг кровью.

Также он отметил, что обычно подобные операции не проводились детям и подросткам из-за особенностей строения скелета и то, что израильским врачам удалось спасти мальчика, говорит об их высочайшем профессионализме.


Источник: Tengri Life
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