"Дождь не идет": блогер показал, как японцы "неправильно" кладут асфальт

Как оказалось, тема укладки асфальта не дает покоя не только казахстанцам. Блогер с ником @mikhail_sh показал, как в Японии ведутся работы по ремонту дорог, сопроводив видеоряд забавными комментариями. Подробнее рассказывает Tengritravel.kz.Судя по видео, ставшему популярным в сети, путешественник задержался у одной из дорог, чтобы зафиксировать все этапы укладки асфальта японскими рабочими."Сразу видно: японцы не умеют класть асфальт. Смотрите, но это же явные ошибки. Во-первых, не идет дождь или снег. Во-вторых, зачем столько людей? Два "Петровича" бы справились. В-третьих, зачем они вот кладут и заморачиваются? Просто песка навалили, сверху залили и все. Главная ошибка их в том, что они это делают ночью. Ну кто же делает ночью? Обычно все делают в 12 часов дня. Еще и сразу разметку делают, не понимаю для чего", - иронизирует автор видео.Пост набрал более пяти миллионов просмотров и почти четыре тысячи комментариев."Еще и трубы, наверное, заранее провели. По госту надо сначала асфальт закончить и уж потом трубы проводить. Да и вообще это делается в 40-градусной жаре под солнцем", - отмечает один пользователь."Потом будет этот асфальт лежать годами без трещин", - расстроено вздыхает другой."Согласна с автором. Класть асфальт надо начать, когда идет дождь, продолжить со снежком. Днем и только днем, чтобы все видно было. И года полтора надо его класть. Чтобы качественно", - считает третий.