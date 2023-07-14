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В Кыргызстане предложили штрафовать избирателей за отсутствие на выборах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:17
В Кыргызстане предложили штрафовать избирателей за отсутствие на выборах
Фото: Facebook/taza.ikramov
Депутат Тазабек Икрамов предложил обязать граждан Кыргызстана участвовать в выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, проходящих на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту закона, не принимать участие в выборах могут лица, имеющие уважительные причины.

Инициатор отметил, что на одномандатные выборы по Ленинскому одномандатному избирательному округу Бишкека израсходовали около 15,5 млн сомов. Однако на выборах проголосовало всего 17 423 человека из 124 908 зарегистрированных избирателей, что составляет 13,95%.

По словам Икрамова, во многих странах действует практика привлечения к ответственности граждан, отсутствующих на выборах без уважительных причин, и это обеспечивает участие избирателей в выборах.

"Последствия отсутствия большинства избирателей на выборах может привести к нарушению основного принципа народовластия, закрепленного в Конституции КР и безосновательной трате денежных средств из республиканского бюджета, в связи чем необходимо внести поправки в действующее законодательство", - заявил Тазабек Икрамов.

Он предложил штрафовать физлиц в размере 50 расчетных показателей за невыполнение обязательств (25 тыс. тенге).


Источник: zakon.kz
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