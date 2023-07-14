Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.4 KZT
  • €1 = 494.83 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

ЕС отменил правила ввоза японских продуктов питания за несколько недель до слива вод с Фукусимы в океан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:27
ЕС отменил правила ввоза японских продуктов питания за несколько недель до слива вод с Фукусимы в океан
Фото: pixabay
Европейский союз отменил ограничения на импорт японских продуктов питания, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1", за несколько недель до того, как Япония начнет сливать сточные воды с АЭС в Тихий океан, сообщает Zakon.kz.

Однако Китай и другие страны пригрозили ввести дополнительные ограничения на импорт японских морепродуктов, сообщает The Guardian.

Заявление в ЕС сделали после переговоров на саммите в Брюсселе между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Решение ЕС снять все оставшиеся ограничения, возможно, в следующем месяце, было принято через несколько дней после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило планы Японии по сбросу воды в океан. Регулятор заявил о "незначительном радиологическом воздействии на людей и окружающую среду".

Решение ЕС рассматривается как часть попытки добиться прогресса в устранении японских торговых барьеров для говядины, фруктов и овощей из ЕС, доступ которых в Японию ограничен правилами безопасности пищевых продуктов.

В настоящее время 11 стран сохраняют контроль над импортом продукции из Фукусимы и других районов Японии.

Китай, выступающий с резкой критикой сброса воды, на этой неделе заявил, что может расширить ограничения на импорт японских продуктов питания, а Гонконг заявил, что запретит поставки морепродуктов из Фукусимы и девяти других префектур, если сброс воды будет продолжен.

Правительство Южной Кореи одобрило доклад МАГАТЭ, однако депутаты от оппозиции скептически относятся к заверениям в том, что сточные воды не представляют опасности для морских обитателей и людей, употребляющих их в пищу.

Более 1,3 млн тонн воды хранится в 1000 резервуарах на площадке АЭС "Фукусима-1", и оператор станции, компания Tokyo Electric Power (Tepco), предупреждает, что места для хранения быстро заканчиваются.

Современная система обработки жидкости Tepco позволяет удалять из воды большинство радиоактивных элементов, которые попадают в воду, используемую для охлаждения поврежденного ядерного топлива, однако она не способна удалить тритий – изотоп водорода, который трудно выделить из воды.

Японские власти заявили, что перед сбросом в море очищенная вода будет разбавлена таким образом, чтобы содержание трития в ней составляло 1/40 часть от допустимой по стандартам безопасности страны концентрации. Ожидается, что эта операция займет от 30 до 40 лет.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика