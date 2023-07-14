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В Италии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 19:11
В Италии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн
Фото: gdf.gov.it
Крупную партию кокаина весом около двух тонн и стоимостью €400-450 млн сожгли итальянские полицейские на Сицилии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Финансовая гвардия Италии.

"Лабораторные результаты дали четкие доказательства высокой степени чистоты найденного кокаина, а также позволили подтвердить первоначальную гипотезу, согласно которой вещество было южноамериканского производства", – говорится в сообщении.

Упаковки с наркотиками перевозили к месту ликвидации в бронированном фургоне в сопровождении полицейского эскорта, сопровождаемого вертолетами. Сортировка и перегрузка в автомобиль осуществлялись "в секретном месте".


Источник: zakon.kz
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