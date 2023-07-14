В Италии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн

Крупную партию кокаина весом около двух тонн и стоимостью €400-450 млн сожгли итальянские полицейские на Сицилии, передает Zakon.kz.



Об этом сообщает Финансовая гвардия Италии.



"Лабораторные результаты дали четкие доказательства высокой степени чистоты найденного кокаина, а также позволили подтвердить первоначальную гипотезу, согласно которой вещество было южноамериканского производства", – говорится в сообщении.



Упаковки с наркотиками перевозили к месту ликвидации в бронированном фургоне в сопровождении полицейского эскорта, сопровождаемого вертолетами. Сортировка и перегрузка в автомобиль осуществлялись "в секретном месте".