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Началась пандемия кошачьего коронавируса: На Кипре погибли 300 тысяч кошек

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Началась пандемия кошачьего коронавируса: На Кипре погибли 300 тысяч кошек
Фото: sputniknews.ru
Болезнь уже добралась до Израиля и вот-вот придет в Британию, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МК.RU.

Мировые СМИ сообщают о том, что Кипр становится «островом мертвых кошек»: вспышка кошачьего коронавируса унесла 300 тыс жизней четвероногих, то есть каждую третью кошку на острове.

Вирус может распространиться и на другие страны. Уже есть свидетельства таких случаев в Израиле и Турции. Эксперты предупреждают, что жертвы будут колоссальными.

С января от кошачьего инфекционного перитонита (FIPV), вызванного штаммом коронавируса, погибали как бродячие, так и домашние кошки. Местные ветеринары сообщают о тревожном росте случаев заболевания FIPV, который начался в столице Кипра Никосии в январе и распространился по всему острову в течение трех-четырех месяцев.

«Вспышка такого масштаба никогда не наблюдалась и что все чаще поступают сообщения о трупах кошек на улицах, а также подозрения, что это может быть новый, более смертельный штамм FIPV», - комментирует специалист по кошачьей медицине из Эдинбургского университета, профессор Даниель Ганн-Мур.

Численность кошачьих на острове оценивается примерно в млн особей. Но при таком количестве бездомных животных, живущих на Кипре, диагностировать и документировать каждую инфекцию практически невозможно.


Источник: ИА «NewTimes.kz»
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