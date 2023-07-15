Началась пандемия кошачьего коронавируса: На Кипре погибли 300 тысяч кошек

Болезнь уже добралась до Израиля и вот-вот придет в Британию, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МК.RU.



Мировые СМИ сообщают о том, что Кипр становится «островом мертвых кошек»: вспышка кошачьего коронавируса унесла 300 тыс жизней четвероногих, то есть каждую третью кошку на острове.



Вирус может распространиться и на другие страны. Уже есть свидетельства таких случаев в Израиле и Турции. Эксперты предупреждают, что жертвы будут колоссальными.



С января от кошачьего инфекционного перитонита (FIPV), вызванного штаммом коронавируса, погибали как бродячие, так и домашние кошки. Местные ветеринары сообщают о тревожном росте случаев заболевания FIPV, который начался в столице Кипра Никосии в январе и распространился по всему острову в течение трех-четырех месяцев.



«Вспышка такого масштаба никогда не наблюдалась и что все чаще поступают сообщения о трупах кошек на улицах, а также подозрения, что это может быть новый, более смертельный штамм FIPV», - комментирует специалист по кошачьей медицине из Эдинбургского университета, профессор Даниель Ганн-Мур.



Численность кошачьих на острове оценивается примерно в млн особей. Но при таком количестве бездомных животных, живущих на Кипре, диагностировать и документировать каждую инфекцию практически невозможно.