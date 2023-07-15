В ФСБ России заявили, что "предотвратили убийство" Ксении Собчак и Маргариты Симоньян

В ФСБ России заявили, что якобы предотвратили подготовку убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, передает NUR.KZ.



По версии ФСБ, задержанные вели разведку около мест работы и проживания журналисток. За каждое убийство им якобы обещали 1,5 млн рублей.



"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - цитирует ЦОС ФСБ агентство ТАСС.



В ведомстве заявили, что у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, "подтверждающей их преступные намерения".



При этом каких-либо доказательств своих утверждений ФСБ не приводит.