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В России пятилетний мальчик погиб на водном аттракционе на глазах отца

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 08:54
В России пятилетний мальчик погиб на водном аттракционе на глазах отца
Фото: pixabay
Пятилетний мальчик утонул при купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области. Ребенок был в сопровождении своего отца, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "Известий", по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

"Гагаринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Смоленской области по факту смерти пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи дадут оценку действиям организатора водного аттракциона, который не обеспечил безопасность отдыхающих.


Источник: zakon.kz
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